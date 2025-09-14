Oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 15 al 21 settembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 15 al 21 settembre 2025: i segni migliori
1 – Leone
Settimana incandescente per il tuo ego, che attualmente è gonfio come un pallone aerostatico… VAI AL SEGNO
2 – Capricorno
Dopo un agosto da “lasciatemi stare che sto riflettendo sulla mia intera esistenza”, adesso… VAI AL SEGNO
3 – Cancro
Finalmente respiri. In amore le cose iniziano a trovare un senso: sei più tranquillo… VAI AL SEGNO
4 – Sagittario
Settimana frizzantina per il cuore, che batte a ritmo libero come se fosse in modalità “random”… VAI AL SEGNO
5 – Vergine
Hai vissuto un’estate in cui anche i santi ti hanno chiesto una pausa. Le tensioni non sono mancate… VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 15 al 21 settembre 2025: i segni peggiori
6 – Gemelli
In amore hai voglia di tutto, tranne che di relazioni noiose. Se ti vediamo improvvisamente entusiasta… VAI AL SEGNO
7 – Toro
In amore hai tutta la voglia del mondo di sentirti amato, coccolato, protetto. Peccato che gli altri… VAI AL SEGNO
8 – Pesci
Settimana in cui finalmente ti svegli un po’ dal torpore romantico e cominci a vedere le cose più chiaramente… VAI AL SEGNO
9 – Bilancia
Hai la sensazione che il mondo intero stia cercando di metterti alla prova con questioni emotive… VAI AL SEGNO
10 – Ariete
Nonostante le fatiche di agosto e quelle relazioni che sembravano più distanti di un parente in Australia… VAI AL SEGNO
11 – Acquario
L’amore questa settimana è come un’app con bug fastidiosi: funziona a tratti… VAI AL SEGNO
12 – Scorpione
Settimana in cui inizi un po’ cupo, ma finisci meglio. Hai il mood “non mi parlate” fino a giovedì… VAI AL SEGNO