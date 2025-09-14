Oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 15 al 21 settembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 settembre 2025: i segni migliori

1 – Leone

Settimana incandescente per il tuo ego, che attualmente è gonfio come un pallone aerostatico… VAI AL SEGNO

2 – Capricorno

Dopo un agosto da “lasciatemi stare che sto riflettendo sulla mia intera esistenza”, adesso… VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Finalmente respiri. In amore le cose iniziano a trovare un senso: sei più tranquillo… VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Settimana frizzantina per il cuore, che batte a ritmo libero come se fosse in modalità “random”… VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Hai vissuto un’estate in cui anche i santi ti hanno chiesto una pausa. Le tensioni non sono mancate… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 15 al 21 settembre 2025: i segni peggiori

6 – Gemelli

In amore hai voglia di tutto, tranne che di relazioni noiose. Se ti vediamo improvvisamente entusiasta… VAI AL SEGNO

7 – Toro

In amore hai tutta la voglia del mondo di sentirti amato, coccolato, protetto. Peccato che gli altri… VAI AL SEGNO

8 – Pesci

Settimana in cui finalmente ti svegli un po’ dal torpore romantico e cominci a vedere le cose più chiaramente… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Hai la sensazione che il mondo intero stia cercando di metterti alla prova con questioni emotive… VAI AL SEGNO

10 – Ariete

Nonostante le fatiche di agosto e quelle relazioni che sembravano più distanti di un parente in Australia… VAI AL SEGNO

11 – Acquario

L’amore questa settimana è come un’app con bug fastidiosi: funziona a tratti… VAI AL SEGNO

12 – Scorpione

Settimana in cui inizi un po’ cupo, ma finisci meglio. Hai il mood “non mi parlate” fino a giovedì… VAI AL SEGNO