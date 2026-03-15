Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 16 al 22 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.
Oroscopo, settimana dal 16 al 22 marzo 2026: i segni migliori
1 – Pesci
Il cielo di questa settimana favorisce progetti, decisioni e scelte che riguardano il futuro delle relazioni. Alcune coppie … VAI AL SEGNO
2 – Toro
Le relazioni tornano al centro della scena e, dopo un periodo in cui alcune emozioni sembravano confuse o rallentate, inizi … VAI AL SEGNO
3 – Leone
La settimana accende i riflettori sulle emozioni e per un segno come il tuo, che vive tutto con intensità e orgoglio, non è certo … VAI AL SEGNO
4 – Scorpione
Nel mondo dei sentimenti la situazione appare sorprendentemente tranquilla. Forse anche troppo per un segno come il tuo… VAI AL SEGNO
5 – Acquario
La settimana porta una vibrazione interessante nei rapporti grazie alla Luna favorevole e a Venere in buon aspetto … VAI AL SEGNO
6 – Ariete
Questa settimana si apre con una forte spinta a rimettere ordine nella tua vita sentimentale. Venere nel segno … VAI AL SEGNO
Oroscopo, settimana dal 16 al 22 marzo 2026: i segni peggiori
7 – Sagittario
La settimana parte con un’aria decisamente più leggera rispetto al recente passato, e per un segno come il tuo – che vive di … VAI AL SEGNO
8 – Cancro
I sentimenti attraversano una fase di riflessione profonda. Non si tratta necessariamente di una crisi ma piuttosto … VAI AL SEGNO
9 – Bilancia
Questa settimana porta una fase di selezione piuttosto evidente nei rapporti. Venere in opposizione agisce come una lente … VAI AL SEGNO
10 – Capricorno
In questa settimana i sentimenti passano leggermente in secondo piano, ma non perché siano meno importanti … VAI AL SEGNO
11 – Vergine
Il clima emotivo della settimana è attraversato da una certa tensione sottile, di quelle che non esplodono subito …VAI AL SEGNO
12 – Gemelli
Questa settimana richiede particolare attenzione nel modo in cui comunichi con gli altri. Per un segno come il tuo, che vive … VAI AL SEGNO