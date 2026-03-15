Oroscopo della settimana dal 16 al 22 marzo 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 16 al 22 marzo 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 marzo 2026: i segni migliori

1 – Pesci

Il cielo di questa settimana favorisce progetti, decisioni e scelte che riguardano il futuro delle relazioni. Alcune coppie … VAI AL SEGNO

2 – Toro

Le relazioni tornano al centro della scena e, dopo un periodo in cui alcune emozioni sembravano confuse o rallentate, inizi … VAI AL SEGNO

3 – Leone

La settimana accende i riflettori sulle emozioni e per un segno come il tuo, che vive tutto con intensità e orgoglio, non è certo … VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Nel mondo dei sentimenti la situazione appare sorprendentemente tranquilla. Forse anche troppo per un segno come il tuo… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

La settimana porta una vibrazione interessante nei rapporti grazie alla Luna favorevole e a Venere in buon aspetto … VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Questa settimana si apre con una forte spinta a rimettere ordine nella tua vita sentimentale. Venere nel segno … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 marzo 2026: i segni peggiori

7 – Sagittario

La settimana parte con un’aria decisamente più leggera rispetto al recente passato, e per un segno come il tuo – che vive di … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

I sentimenti attraversano una fase di riflessione profonda. Non si tratta necessariamente di una crisi ma piuttosto … VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Questa settimana porta una fase di selezione piuttosto evidente nei rapporti. Venere in opposizione agisce come una lente … VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

In questa settimana i sentimenti passano leggermente in secondo piano, ma non perché siano meno importanti … VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Il clima emotivo della settimana è attraversato da una certa tensione sottile, di quelle che non esplodono subito …VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Questa settimana richiede particolare attenzione nel modo in cui comunichi con gli altri. Per un segno come il tuo, che vive … VAI AL SEGNO