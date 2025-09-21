Oroscopo della settimana dal 22 al 28 settembre 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 22 al 28 settembre 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 settembre 2025: i segni migliori

1 – Cancro

Preparati a una settimana dove il cuore batte forte, ma la testa inizia finalmente a darti qualche consiglio… VAI AL SEGNO

2 – Leone

Con l’ingresso di Venere nel segno ti senti praticamente in uno spot di profumo francese… VAI AL SEGNO

3 – Gemelli

Non sei mai stato famoso per la coerenza e anche questa settimana confermi la regola… VAI AL SEGNO

4 – Vergine

Venere ti bussa alla porta e tu, che di solito apri solo dopo aver disinfettato il campanello… VAI AL SEGNO

5 – Acquario

Sei nel bel mezzo di una rivoluzione personale: cambi idea ogni tre ore, ma almeno adesso… VAI AL SEGNO

6 – Toro

La tua settimana parte con un motto ben chiaro: lentezza e concretezza. Non sei per i voli pindarici… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 22 al 28 settembre 2025: i segni peggiori

7 – Capricorno

Tu non molli mai, ma ammettiamolo: sei stanco come un frigo a incasso in agosto… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

Sei in modalità “equilibrista disperato”. Da un lato vorresti amore, armonia e un po’ di coccole… VAI AL SEGNO

9 – Scorpione

Venere smette finalmente di farti i dispetti e tu ti riprendi, lentamente, dallo stato emotivo… VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

La tua settimana parte con la grazia di una telefonata della suocera alle 7 del mattino… VAI AL SEGNO

11 – Pesci

Diciamolo: l’amore non è proprio in cima alla tua lista questa settimana… VAI AL SEGNO

12 – Ariete

Settimana ad alto tasso di impulsività per te, Ariete, che già di tuo non sei famoso per la diplomazia… VAI AL SEGNO