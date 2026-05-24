Oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 25 al 31 maggio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 25 al 31 maggio 2026: i segni migliori

1 – Pesci

Questa settimana sei un concentrato di emozioni, intuizioni e romanticismo che potrebbe tranquillamente commuoversi … VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Per te questa settimana è come fare pulizia in un armadio pieno di cose accumulate negli anni: apri una porta e improvvisamente … VAI AL SEGNO

3 – Cancro

Questa settimana vivi tutto con una profondità emotiva quasi commovente. Hai bisogno di sentirti al sicuro, capito, accolto … VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Finalmente torna un po’ di fuoco nei sentimenti e, conoscendoti, questo significa che stai passando da “non mi interessa nessuno” … VAI AL SEGNO

5 – Leone

Questa settimana ti muovi come un re che sta cercando di mantenere il controllo del regno mentre dentro, in realtà, avrebbe soltanto … VAI AL SEGNO

6 – Toro

Per te questa settimana ha il sapore delle cose che finalmente tornano al loro posto. Dopo mesi passati a osservare persone ambigue … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 25 al 31 maggio 2026: i segni peggiori

7 – Sagittario

Finalmente si alleggerisce quell’aria pesante che ti girava attorno nelle ultime settimane. E si vede subito: torni a parlare con più … VAI AL SEGNO

8 – Gemelli

Hai il cervello acceso ventiquattro ore su ventiquattro e questa settimana sembri un browser con quarantadue schede aperte … VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Questa settimana sembri una moka lasciata sul fuoco troppo a lungo: pressione altissima, rumore continuo e rischio concreto … VAI AL SEGNO

10 – Capricorno

Tu questa settimana sembri il direttore di un’azienda aperta ventiquattro ore su ventiquattro: agenda piena, testa occupata e … VAI AL SEGNO

11 – Bilancia

Questa settimana ti senti emotivamente delicato come un bicchiere di cristallo lasciato sul bordo del tavolo. Basta poco per … VAI AL SEGNO

12 – Acquario

Questa settimana hai la testa piena di pensieri che si rincorrono come persone in ritardo dentro una stazione. E il problema è … VAI AL SEGNO