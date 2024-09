Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 30 settembre al 6 ottobre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: i segni migliori

1 – Bilancia

Finalmente un periodo di pace in amore! Dopo tanto girare e rigirare, puoi goderti un po’ di serenità. Le stelle ti sono favorevoli… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

Lo senti l’odore delle emozioni vere? No, non sono i biscotti bruciati che hai lasciato nel forno… VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Finalmente le stelle ti sorridono e dopo un agosto pieno di ripensamenti, ora è tempo di nuove emozioni. Il cielo promette rappacificazioni e forse anche una nuova storia d’amore… VAI AL SEGNO

4 – Gemelli

Qualche nodo del passato torna a galla, ma con il tuo solito charme riuscirai a districarlo senza troppi drammi… VAI AL SEGNO

5 – Capricorno

L’amore sta finalmente riprendendo colore, dopo un settembre piuttosto grigio. Venere ora ti sorride e potrebbe trasformare un gioco in una cosa seria… VAI AL SEGNO

6 – Leone

Attenzione, la settimana promette di essere un po’ come una telenovela: colpi di scena, drammi improvvisi e quel pizzico di tensione che non guasta mai… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2024: i segni peggiori

7 – Ariete

Settimana carica di passione, ma con un po’ di nervosismo che potrebbe far capolino. Se hai accanto una persona che non ti capisce, potresti finire a parlare con le pareti… VAI AL SEGNO

8 – Toro

Venere non ti guarda di buon occhio questa settimana, e il risultato è una potenziale crisi in arrivo. Sei già pronto a risolvere con gelosia e discussioni?… VAI AL SEGNO

9 – Cancro

In amore la settimana non sembra iniziata nel migliore dei modi. Se sei in coppia, potresti ritrovarti a discutere più del dovuto, e i primi giorni di ottobre saranno particolarmente intensi… VAI AL SEGNO

10 – Scorpione

Le stelle ti sorridono e in amore finalmente vedi la luce in fondo al tunnel. Se hai iniziato una nuova relazione, è il momento di lasciarti andare… VAI AL SEGNO

11 – Sagittario

Sai quando l’amore non è proprio al centro della tua vita? Beh, questa settimana non fa eccezione… VAI AL SEGNO

12 – Acquario

La tua vita sentimentale sembra un po’ come un film in bianco e nero: manca di smalto. Se sei in coppia, c’è tensione… VAI AL SEGNO