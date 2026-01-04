Oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 5 all’11 gennaio 2026. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 5 all’11 gennaio 2026: i segni migliori

1 – Capricorno

Sei nel tuo habitat: gennaio, nuovi inizi, il calendario che ti sorride come un foglio Excel vuoto pronto per essere … VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Il 2025 si è concluso con un Capodanno a bassa intensità sociale, selezionando le persone come un sommelier … VAI AL SEGNO

3 – Pesci

Senti l’odore del nuovo? È quello della rinascita emotiva che ti sta venendo addosso tipo onda improvvisa a Mondello … VAI AL SEGNO

4 – Sagittario

Sei in un momento astrologico in cui sembri finalmente aver trovato il giusto compromesso tra voglia di sparire … VAI AL SEGNO

5 – Vergine

Dicembre ti ha regalato discussioni, tensioni e una lista infinita di cose da sistemare (che ovviamente hai sistemato tu … VAI AL SEGNO

6 – Acquario

Se potessi, cambieresti vita ogni due martedì, ma almeno questa settimana ti accontenti di cambiare umore … VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 5 all’11 gennaio 2026: i segni peggiori

7 – Leone

La tua voglia di comandare, dalle feste in poi, è ormai proverbiale: hai diretto la tombola, distribuito le fette di pandoro … VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Tu e le festività siete una coppia complicata. Da un lato ti commuovi davanti a una lucina dell’albero, dall’altro rischi … VAI AL SEGNO

9 – Toro

Hai il passo lento e deciso di chi sa cosa vuole, ma questa settimana sembri più un trattore che slitta sul fango: forte sì, … VAI AL SEGNO

10 – Bilancia

Sei in equilibrio come una torta a tre piani su una mano sola e chi ti conosce lo sa: basta una parola storta e rovini tutto … VAI AL SEGNO

11 – Ariete

– La settimana si apre con te che tenti, con eroico entusiasmo, di fingere che il tuo Capodanno sia stato un trionfo, mentre …VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Se c’è un segno che riesce a farsi mille domande esistenziali davanti a un bicchiere di spumante, quello sei tu. Fine anno = bilanci … VAI AL SEGNO