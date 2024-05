Oroscopo Toro: settimana dal 13 al 19 maggio 2024

Le previsioni del segno

TORO – Ah, il Toro! Sempre lì a combattere tra cuore e mente, come quando devi scegliere tra restare a letto o andare in palestra un lunedì mattina. Questa settimana l’amore ti sussurra dolci novità, con Venere che ti corteggia apertamente, facendoti sentire come un protagonista di un film romantico, quelli con la pioggia e le dichiarazioni d’amore sotto il portico.

Lavorativamente parlando, è il momento di fare o non fare, come Yoda consiglierebbe, soprattutto se sei il tuo capo o aspetti quella famigerata email che decide il tuo destino economico. Ancora non è il momento di lanciarsi in nuove avventure lavorative, un po’ come non è il momento di imparare a nuotare durante un’alluvione.

Per il benessere, lo stress è ancora in agguato, come quel vicino che ti suona sempre il campanello quando stai per mangiare. Un viaggio o un evento divertente potrebbe essere la cura, un po’ come mettere una toppa su un pantalone nuovo.

“Mangiare insalata nel weekend conta come dieta, giusto?” Voto: 7.0. Consiglio delle stelle siciliane: “Chi fa da sè, fa per tre.” – Chi agisce autonomamente, rende come tre persone.



