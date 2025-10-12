Oroscopo Toro: settimana dal 13 al 19 ottobre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Settimana interessante: finalmente puoi rifiatare e abbandonare quel broncio cosmico che ti accompagna da un mese e mezzo. L’amore si fa più scorrevole, come l’olio delle panelle ben fritte. Venere ti sorride e tu ricambi con lo sguardo da seduttore stanco, ma funzionale. Sei testardo come un mulo con le cuffiette, ma adesso questa testardaggine ti premia: incontri fuori dal solito giro, emozioni sincere, voglia di buttarti anche se non c’è la rete di sicurezza.

Nel lavoro, il solido Toro trova finalmente il suo terreno fertile. L’iniziativa è premiata, specie se hai dovuto combattere contro burocrazia, carte bollate e colleghi che sanno solo far fotocopie. Sei concreto, instancabile e risoluto. Se hai progetti in partenza, non perderli di vista perché stavolta puoi portarli a compimento senza passare prima da tre notti insonni e due sedute dallo psicologo.

Unico neo: lo stress altrui. Perché anche se sei uno che regge, c’è sempre chi scarica su di te il suo peso emotivo e poi si offende pure se non fai da scaldasonno alle sue crisi esistenziali.

Hai una settimana da manuale, se il manuale lo scrivi tu.

Voto: 9

Consiglio delle stelle siciliane: T’accuppanu tutti pi risolvere i so’ problemi, ma a to vita cu la pensa? Fatti ‘na tisana e nun rispunniri a nuddu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI