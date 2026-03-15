Oroscopo Toro: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

TORO – Le relazioni tornano al centro della scena e, dopo un periodo in cui alcune emozioni sembravano confuse o rallentate, inizi finalmente a percepire un clima diverso. Le esperienze sentimentali degli ultimi mesi hanno lasciato qualche dubbio, qualche incomprensione e forse anche un po’ di stanchezza emotiva. Tuttavia la settimana porta segnali di miglioramento graduale. Venere si prepara a diventare sempre più favorevole e questo ti aiuta a ricostruire fiducia nei rapporti. Le coppie che hanno attraversato momenti difficili possono ritrovare dialogo e complicità. I single invece tornano ad aprirsi agli incontri con più serenità. Non hai voglia di giochi complicati o drammi sentimentali: preferisci rapporti semplici, concreti e sinceri. Le storie che nascono adesso potrebbero avere prospettive interessanti, soprattutto verso la fine del mese quando Venere entrerà direttamente nel tuo segno.

Il lavoro è uno dei settori più promettenti della settimana. Il cielo favorisce risultati concreti e riconoscimenti che arrivano dopo un periodo di impegno costante. Raramente lavori in modo impulsivo: costruisci passo dopo passo. Ed è proprio questo atteggiamento che ora potrebbe portare qualche soddisfazione. Alcuni progetti iniziati nei mesi scorsi trovano finalmente spazio per svilupparsi e alcune collaborazioni diventano più produttive. Verso la fine della settimana potrebbe arrivare una risposta attesa o una conferma importante. Non è escluso che qualcuno riconosca apertamente il valore del tuo lavoro.

Anche il clima emotivo appare più disteso rispetto al passato recente. Ritrovare equilibrio nei rapporti con gli altri migliora inevitabilmente anche il tuo umore. Marte in ottimo aspetto suggerisce un recupero psicofisico notevole. Ti senti più stabile, più centrato e con una maggiore voglia di goderti le piccole cose quotidiane.

Quando torni sereno non fai grandi annunci: semplicemente ricominci a mangiare bene, dormire bene e ignorare chi ti fa perdere tempo.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: Ora pianu pianu stai rimittendo ordine ‘nta sentimenti e ‘nta travagghiu. Senza fari troppu rumuri stai custruennu cosi boni e duraturi, e si continui accussì ti pigghi soddisfazioni senza mancu accorgiriti.

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