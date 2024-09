Oroscopo Toro: settimana dal 16 al 22 settembre 2024

Le previsioni del segno

TORO – Caro Toro, apri il tuo cuore e forse anche il portafoglio: Venere è ancora dalla tua parte e ti regala una serenità che manco ricordavi di avere. È il momento di parlare, di confrontarti col partner, o anche di lanciarti in nuove conoscenze.

Bilancia, Sagittario, Cancro e Vergine potrebbero farti venire qualche batticuore. Sul lavoro, il mese di settembre ti promette grandi cose, anche se la strada per il successo non è proprio una passeggiata. Ma occhio, non tutto è rose e fiori: ti serve ancora un po’ di tempo per riprenderti dalle fatiche degli ultimi mesi. Insomma, settimana di ripresa lenta, ma il futuro promette bene.

Sarai pure un segno di terra, ma questa settimana ti senti più radicato di un bonsai.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiatilla cu calma, picchì chi va di corsa si spadda… e tu già ni fusti spattutu assai!”

