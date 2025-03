Oroscopo Toro: settimana dal 17 al 23 marzo 2025

Le previsioni del segno

TORO – Settimana di sollievo, tipo quando ti accorgi che il conto in banca non è ancora in rosso. Le preoccupazioni familiari si alleggeriscono e anche se qualche grana persiste, sei abbastanza testardo da non farti abbattere.

Attento a non litigare con Bilancia e Cancro, potresti ritrovarti coinvolto in discussioni più lunghe di un pranzo di matrimonio. Sul lavoro, ci sono cambiamenti all’orizzonte, ma prima di esplodere, respira. Ti toccherà mettere i puntini sulle “i” con soci e collaboratori, ma non scaldarti troppo: il fegato è uno solo.

Per il benessere, rilassati: una tisana e un bel respiro profondo possono evitare scenate che nemmeno nelle migliori telenovelas.

Hai più pazienza tu con certa gente che un nonno con la schedina del lotto.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Si ti senti nervusu, un biccheri di vinu e chiuddi l’occhi. Se nun funziona, fai l’oppostu.

