Oroscopo Toro: settimana dal 19 al 25 gennaio 2026

TORO – Questa settimana decidi di parlare. E non con la sua solita intensità da “monolite emotivo”, ma con parole vere, quasi dolci, che fanno tremare i muri di chi ti conosce. In amore, è tempo di chiarimenti. Se hai qualcosa sul cuore, buttalo fuori ora. Aspettare significherebbe dare il via a una commedia degli equivoci che nemmeno Shakespeare avrebbe avuto il coraggio di scrivere. Il weekend è perfetto per sedersi a tavola con chi ami – magari con un bicchiere in mano, ché fa scivolare meglio la sincerità – e dire quello che senti. Potresti anche sorprendere l’altro, e te stesso, scoprendo che un legame può diventare più forte proprio nei momenti di vulnerabilità.

Sul lavoro, il clima è un po’ quello del Risiko. Ognuno vuole conquistare un pezzetto di potere e tu ti ritrovi nel mezzo, armato solo di pazienza e occhiatina tagliente. Non è il momento di firmare a occhi chiusi o dire “va bene” solo per quieto vivere. Difendi i tuoi interessi, ma con classe. Dalla prossima settimana si apre una fase di maggiore azione. Ora prepara il terreno, leggi le clausole piccole piccole, e se qualcuno ti vuole fregare… fingi di non capire e poi colpisci con garbo.

Fisicamente, sei come un divano appena pulito: ti senti bene, ma vuoi che nessuno ti tocchi. E fai bene. Il weekend ti regala quel benessere che mancava da tempo. Quindi via libera a tisane, massaggi, dolci, passeggiate lente e quella serie che stai rimandando da mesi. Sei pronto a ricaricare le batterie, ma solo se lasci fuori la gente tossica.

Chi vuole la tua calma adesso, doveva meritarsi il tuo caos prima.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: Pì parrari ‘na vota bona ci voli ‘u cori, ma puru ‘a funtana china. Sennò l’acqua nun nesci.

