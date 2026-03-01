Oroscopo Toro: settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Le previsioni del segno

TORO – Hai attraversato settimane complesse, di quelle che ti costringono a fare i conti con ciò che non funziona più, ma adesso l’aria è cambiata e si sente. È come se avessi chiuso una porta con decisione e, per la prima volta dopo tanto, ti stessi guardando allo specchio senza rimpianti. Se c’è stata una separazione o un momento di forte tensione, ora non ti pesa più come prima. Hai metabolizzato, hai riflettuto e soprattutto hai capito cosa vuoi davvero. Torna la voglia di costruire, ma con criterio, come piace a te. Niente fuochi d’artificio inutili. Cerchi solidità, concretezza, qualcuno con cui progettare sul serio. Le relazioni già in piedi si rafforzano attraverso dialoghi sinceri e scelte condivise. Chi è libero potrebbe fare un incontro intrigante, capace di far pensare – entro metà anno – a qualcosa di più strutturato.

Sul lavoro hai recuperato fiducia e questo cambia tutto. Le energie sono tornate a livelli ottimali e puoi contare su risultati tangibili. Se a febbraio hai ottenuto una piccola vittoria, adesso è il momento di consolidarla e trasformarla in un trampolino verso obiettivi più ambiziosi. Non ami improvvisare e fai bene. La tua forza è la costanza, quella capacità quasi ostinata di andare avanti anche quando gli altri mollano. Questa settimana ti aiuta a capire da dove ripartire e quali priorità privilegiare, evitando dispersioni.

Anche fisicamente ti senti più leggero. Liberarti di un peso emotivo ha avuto effetti evidenti. Dormi meglio, recuperi energie, affronti le giornate con una determinazione tranquilla ma potentissima. Riorganizzi le priorità senza affanno e questo equilibrio interiore si riflette in ogni scelta.

Quando smetti di guardare indietro, diventi una macchina da stabilità emotiva.

Voto: 5,5

Consiglio delle stelle siciliane: Lassa u passatu arrè e custruisci cu pacenzia chiddu ca ti fa stari tranquillu, picchì ora hai la testa e u cori pronti pi fari cosi seri.

