Oroscopo Toro: settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

TORO – Ah, caro Toro, sembra che tu stia navigando in acque agitate questa settimana. Un po’ di fastidi economici potrebbero creare tensioni nella coppia o riaprire vecchie ferite con un ex. Ma non temere, Mercurio è dalla tua parte e ti aiuta a mantenere la calma e a concentrarti su ciò che conta davvero.

Anche se la tua mente è più rivolta al lavoro, cerca di non trascurare i sentimenti. Non è il momento di fare spese pazze, meglio tirare i remi in barca e rivedere le tue strategie. In fondo, cambiare rotta non è mai la fine del mondo. Il benessere passa attraverso una maggiore attenzione alla tua forma fisica e all’immagine, quindi sfrutta l’energia dei pianeti per prenderti cura di te stesso.

Ricorda, fare economia non significa diventare tirchio: un caffè con gli amici ogni tanto non ti farà andare in bancarotta.

Voto: 6. Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scurdari di curarti di tia stissu, n’autru pò fari ‘na cosa bona si ‘ncominci tu.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI