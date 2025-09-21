Oroscopo Toro: settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – La tua settimana parte con un motto ben chiaro: lentezza e concretezza. Non sei per i voli pindarici e questo, per fortuna, ti salva da scivoloni emotivi. In amore, tutto gira attorno a una parola: chiarezza. Hai finalmente capito che non basta dire “ti amo” se poi scompari nei momenti clou.

Ti impegni, vuoi stabilità e cominci a capire che anche il cuore va gestito con metodo, come i conti a fine mese. Il fine settimana ti regala momenti dolci e pieni di significato, ma solo se ti sei tolto la corazza e ti sei messo in ascolto. Le relazioni nate da poco hanno bisogno di solide fondamenta, tipo cemento armato e qualche pilastro antisismico.

A lavoro, la prudenza non è mai troppa: non ti fidare di offerte troppo brillanti, quelle che sembrano uscite da una televendita notturna. Sei in un momento in cui potresti fare scelte strategiche che ti porteranno lontano, ma devi tenere gli occhi aperti come se stessi firmando un mutuo. Mercoledì e giovedì ti sembrerà di essere in mezzo a un’assemblea di condominio, ma da venerdì torna la calma e puoi finalmente rimettere ordine nelle cose.

Sul fronte benessere, la pressione cala e tu ritrovi finalmente il respiro, anche se dovresti proprio imparare a prenderti tempo per te. Concediti qualche momento egoistico: non è peccato, è sopravvivenza.

Sei un bulldozer con il cuore, ma ogni tanto ti fermi per mangiare un cannolo e riflettere sul karma.

Voto: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: Sta vota pigghiatilla calma, ca cu’ ‘na bella camomilla e ‘na parola giusta, si risolvunu puru i casini d’amuri.

