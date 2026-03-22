Oroscopo Toro: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

TORO – Questa settimana ti muovi con quella calma apparente che ti contraddistingue, ma sotto sotto stai facendo un lavoro emotivo importante. Le relazioni chiedono chiarezza, e non è più il momento di rimandare discorsi scomodi o fingere che tutto vada bene. Se ci sono stati contrasti negli ultimi anni, ora è il momento di guardarli in faccia e capire cosa salvare e cosa no. Non sei più disposto a investire energie in qualcosa che non ha fondamenta solide.

Allo stesso tempo, però, il cielo ti manda segnali interessanti. Per chi è in cerca di qualcosa di nuovo, ci sono possibilità concrete. Non parliamo di fuochi d’artificio immediati, ma di qualcosa che cresce lentamente, come piace a te. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, e quando Venere entrerà nel tuo segno, le conferme saranno più evidenti. Insomma, stai preparando il terreno per qualcosa di bello, anche se ancora non vuoi dirlo ad alta voce.

Nel lavoro sei chiamato a fare quello che sai fare meglio: organizzare, pianificare, mettere ordine. Non è il momento delle improvvisazioni, ma delle strategie ben pensate. Se ti concentri sui dettagli, riesci a trasformare anche una situazione complicata in un’opportunità concreta. La tua mente è lucida, fertile, ma ha bisogno di disciplina per esprimersi al meglio. E sì, qualche innovazione potrebbe sorprenderti, anche se inizialmente ti farà storcere il naso.

Il vero nodo della settimana è mentale: sei stanco, più di quanto vuoi ammettere. Le responsabilità pesano e ogni tanto ti senti sovraccarico. Devi rallentare, anche solo per qualche ora, e concederti spazi di respiro. Il benessere passa dalla capacità di ascoltarti davvero.

Stai costruendo qualcosa di solido, ma ogni tanto ricordati di vivere anche nel frattempo.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Rilassati e pigghia tempu pi tia, pirchì sulu accussì poi dari valuri a chiddu ca stai custruennu senza stancarti troppu.

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