Oroscopo Toro: settimana dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Le previsioni del segno

TORO – Amore complicato questa settimana per te, Toro. I nuovi rapporti potrebbero risentire di qualche scossone, magari dovuto più a distrazioni esterne che a veri problemi di cuore. Alcuni giorni potrebbero portare complicazioni e vecchi fantasmi potrebbero tornare a darti fastidio, insinuando un po’ di ansia generale.

Per le relazioni stabili, però, non ci dovrebbero essere grossi guai in vista. A lavoro, le novità sono all’ordine del giorno. Considera se il momento sia giusto per un cambiamento, soprattutto se non sei soddisfatto della tua situazione attuale. Potresti trovarvi di fronte a decisioni importanti da prendere insieme a soci o collaboratori, quindi pesa bene le tue opzioni.

E non dimenticare: una pausa ogni tanto è essenziale per mantenere la serenità e recuperare energia. Riguardo il benessere, cerca di non esagerare con lo stress. Mantieni la calma e preserva il tuo equilibrio interiore.

Oroscopo Toro: cosa dicono le stelle siciliane

“Meglio fermarsi un momento per respirare, piuttosto che correre verso il nulla.” Voto: 7/10 “A pancia china, u mari pari chianu.”



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI