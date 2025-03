Oroscopo Toro: settimana dal 3 al 9 marzo 2025

Le previsioni del segno

TORO – Settimana in cui il lavoro ti assorbe più delle storie d’amore, il che non è male, ma nemmeno troppo romantico. Se sei in coppia, il partner potrebbe lamentarsi della tua assenza, quindi almeno fai finta di ascoltarlo.

Se sei single, il tuo magnetismo potrebbe attirare qualcuno di interessante, o almeno qualcuno che offre la cena. Professionalmente sei in corsa per nuove sfide, ma sei pure stanco come se avessi fatto la maratona di New York con una pietra in spalla.

Fermati, respira e magari dormi un po’.

Voto: 7,5

Consigli delle stelle siciliane: “Si chiù testardu di na mula! Ma ogni tantu, ferma stu trenu, picché t’accupunisci.”

