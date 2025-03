Oroscopo Toro: settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Le previsioni del segno

TORO – In amore, i single possono finalmente rimettere il naso fuori dalla tana. È vero, febbraio è stato come ricevere solo pacchi vuoti, ma adesso qualcosa di buono si intravede. Le donne del segno si sentono ancora un po’ scottate, mentre gli uomini sono lì, con lo sguardo da vitello innamorato, a cercare stabilità come fosse una coperta in pieno inverno. Venere e Marte sono finalmente di nuovo tuoi alleati, quindi sì, ci scappa pure un ritorno di fiamma o un colpo di scena degno delle telenovelas sudamericane.

Nel lavoro, l’istinto è quello di mettere radici anche dove basterebbe solo una tenda canadese: guardare avanti senza paura è il mantra della settimana. Ti senti un po’ sotto esame, ma con la tua solita caparbietà riuscirai a far quadrare tutto. Certo, martedì sarebbe meglio evitare di litigare con chi ti respira vicino, che già di tuo non sei paziente manco nei giorni buoni.

Benessere altalenante: tanta energia, sì, ma anche nervi tesi come i cavi del ponte di Brooklyn. Cerca di prendere tutto con filosofia e, se puoi, concediti qualcosa di buono (no, non intendo divorare l’intera pasticceria sotto casa, ma quasi).

Toro, se con tutto ‘sto nervosismo riesci pure a sedurre, sei ufficialmente pronto per un reality.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “A testa dura, ma ora va avanti e nun ti fari pigliari d’u stress, ca t’ha a scassari u cori.”

