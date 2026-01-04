Oroscopo Toro: settimana dal 5 all’11 gennaio 2026

Le previsioni del segno

TORO – Hai il passo lento e deciso di chi sa cosa vuole, ma questa settimana sembri più un trattore che slitta sul fango: forte sì, ma impantanato nei casini. In amore sei combattuto tra il desiderio di stabilità e la voglia di cambiare tutto, compresa la posizione del divano e della persona che ci si siede sopra. Le festività ti hanno fatto riflettere su chi merita davvero spazio nella tua vita. Spoiler: non tutti lo meritano.

La Befana si avvicina con una luna che ti fa da complice: qualcuno ti nota, qualcuno si avvicina, qualcun altro sparisce nel nulla come una promessa elettorale. Se sei in coppia, c’è bisogno di dialogo vero, non di battute passivo-aggressive davanti ai parenti. I rapporti in crisi già da mesi potrebbero essere giunti al momento “o dentro o fuori”.

Sul fronte lavorativo, l’inizio del nuovo anno ti trova con l’agenda piena e la testa…pure, ma di pensieri tipo “e se mollassi tutto e aprissi un chiosco di granite?” Stai valutando nuovi progetti, cambiamenti, corsi di aggiornamento. Ottimo, ma con calma. Il 2026 è appena iniziato e hai tempo per pianificare senza farti venire l’ulcera. Chi ha potere decisionale si muove nell’ombra, ma tu puoi fare la differenza restando fedele al tuo stile “lento ma micidiale”.

Il benessere è una voce che ultimamente hai barrato con la penna rossa. Stai bene, ma solo perché ti illudi che dormire tre ore sia sufficiente. L’energia non ti manca (grazie Giove!), ma non esagerare. Il corpo non è un bancomat da cui prelevare sempre.

Quando decidi di rilassarti è come se avessi scoperto un pianeta nuovo: rarissimo, affascinante e lontanissimo.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: Rilassati, picchì cu ‘sta fretta ti perdi puru u sapuri di ‘na caramella menta.

