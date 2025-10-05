Oroscopo Toro: settimana dal 6 al 12 ottobre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Chi nasce sotto questo segno è come un vecchio vino siciliano: corposo, testardo e a volte un po’ troppo lento a decidersi se aprirsi o restare tappato. Questa settimana ti senti più stabile, ma anche leggermente nostalgico. Forse per quella crisi sentimentale di settembre che ti ha lasciato l’anima come una pianta da rinvasare.

La buona notizia? L’amore torna con una certa curiosità. Magari ti prenderai una cotta per qualcuno che non capisce il tuo sarcasmo o che ascolta musica neomelodica, ma tu – con la tua tipica testardaggine sentimentale – ci proverai lo stesso.

Sul lavoro, stai pianificando il cambiamento come se dovessi traslocare l’intera vita: valuti, ponderi, conti le viti della sedia prima di decidere se cambiarla. È il momento perfetto per chiudere un ciclo, ma senza fare il gesto teatrale di lanciare tutto all’aria: tu sei uno che costruisce, non distrugge.

Il benessere fisico ti sorride: potresti iniziare una terapia, un controllo generale, o semplicemente farti un massaggio che scioglie i pensieri (e le spalle).

Sei in ripresa: lento come un download con Wi-Fi debole, ma stabile.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti scanti di cambiari, ma ricordati sempri unni hai misu ‘i peri.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI