Oroscopo Vergine: settimana dall’1 al 7 dicembre 2025

VERGINE – Questa settimana sembri pronta a compilare una tabella Excel anche per i sentimenti, e per una volta, non sarebbe nemmeno una cattiva idea. Venere ti sostiene, ti illumina, ti rende più morbido del solito, quasi poetico. Hai la possibilità di risolvere tensioni familiari, di chiarire con chi ami, di reimpostare la tua vita sentimentale con ordine, eleganza e una spruzzata di fantasia che non guasta. Però – perché c’è sempre un però – devi selezionare attentamente su chi investire. Questo non è il momento di disperdere energia dietro amori impossibili o dietro tentazioni che ti fanno brillare gli occhi ma compromettono la tua serenità. Il cielo porta anche fascino e con il fascino arrivano opportunità… forse troppe. Tieni d’occhio le avventure parallele: potrebbero essere divertenti, ma anche creare caos nella tua mente già carica di pensieri.

Sul lavoro, continui il tuo percorso a ostacoli. Non per colpa tua, sia chiaro. Le stelle portano tensioni, incertezze e situazioni in sospeso che non dipendono dalle tue decisioni. Tu sei uno dei segni più organizzati dello zodiaco, ma quando gli altri non collaborano ti ritrovi a gestire un puzzle con pezzi mancanti. La buona notizia? Sei in una fase preparatoria per un 2026 che promette stabilità e gratificazioni, e già ora alcuni di voi hanno ricevuto chiamate, proposte, segnali di futuro concreto. Devi solo continuare con disciplina, metodo e la tua proverbiale attenzione ai dettagli.

Il corpo ti chiede una pausa detox: alleggerisci la dieta, regola la gola, stai attento a ciò che mangi soprattutto il 5 e il 6, quando la Luna opposta può amplificare fastidi e malesseri. Lo stress mentale rischia di scaricarsi sul fisico, quindi niente corse forzate. Scegli attività leggere e regolari, senza esagerare.

Non puoi controllare tutto. Rilassati, almeno il destino lascia che lavorino gli altri.

VOTO: 6,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Raccogli li pinsèri e cammina pianu. Cu8hiddu ca è giustu pi tia veni quannu la menti è limpida”.

