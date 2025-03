Oroscopo Vergine: settimana dal 10 al 16 marzo 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Ti sei stancato della monotonia e finalmente decidi di fare pulizia nella tua vita sentimentale. Se qualcuno ti annoia, addio e grazie. Sei in una fase di rinnovamento e chi ti vuole accanto deve dimostrarti di essere all’altezza… e soprattutto di avere un QI superiore a quello di un comodino. Chi è single potrebbe trovare una persona interessante, forse un po’ più grande e saggia. In ogni caso, le stelle dicono che è il momento di aprirti al nuovo (ma senza il tuo solito manuale delle istruzioni per l’amore perfetto!).

Nel lavoro, finalmente si riparte! Dopo mesi di incertezze, intravedi la luce in fondo al tunnel. Però, attenzione: se è un treno in arrivo, scansati. Le opportunità ci sono, ma devi essere pronto a coglierle senza troppi dubbi esistenziali. Aprile sarà il tuo mese, quindi scalda i motori.

Benessere in miglioramento, ma attenzione a non sovraccaricarti troppo. Parlare ti farà bene, quindi evita di accumulare tutto dentro come una pentola a pressione pronta ad esplodere.

Se vuoi cambiare vita, inizia a smettere di controllare ogni dettaglio: nessuno è mai morto per un po’ di spontaneità!

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: Si troppu precisu, mancu u ventu ti scansa! Lassati iri, ca magari t’arricrii!

