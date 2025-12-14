Oroscopo Vergine: settimana dal 15 al 21 dicembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Questa settimana il passato è un ospite indesiderato che bussa alla porta anche quando non lo vuoi vedere. E tu, che già di tuo tendi a rimettere tutto in ordine, faresti meglio a non lasciarlo entrare perché rischi di tornare a rielaborare discussioni, distanze, incomprensioni che non hanno più nulla da darti. È un periodo in cui le tensioni nascoste potrebbero affiorare con la delicatezza di un tuono, ma allo stesso tempo stai entrando in una fase di recupero lento, graduale, che ti restituisce un po’ di fiducia. Le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di tenero, senza complicazioni. Una situazione che ti rassicura, perché puoi vivere emozioni senza dover affrontare il caos che spesso temi. Nelle relazioni più lunghe, però, i soldi diventano l’argomento preferito delle discussioni: spese, conti, investimenti, contributi… tutto sembra finire sul tavolo come se foste due revisori fiscali più che due partner.

Nel lavoro senti forte la tentazione di dire “basta” e mollare tutto, soprattutto quando ti imbatti in un socio o collega che sembra voler limitare il tuo raggio d’azione. Ma, rispetto a qualche tempo fa, ora hai un piano chiaro: sai dove vuoi andare, con che mezzi e cosa vale la pena salvare. Alcune persone che erano sparite tornano a farsi vive, e anche questo sembra anticipare la grande rivoluzione che hai in mente per l’anno prossimo. Se lavori in azienda, le acque iniziano finalmente a calmarsi dopo mesi turbolenti e la sensazione di poter riprendere il controllo della tua rotta ti restituisce ossigeno mentale.

Per quanto riguarda il benessere, il tuo equilibrio emotivo non ama luoghi affollati, rumori e stimoli eccessivi. Tu stai meglio nella quiete accanto a poche persone fidate, in ambienti che non ti sovraccaricano. Ritrovare spazi per te stessa o per un’intimità tranquilla è la medicina migliore per rimettere in sesto energia, mente e spirito.

Vuoi la perfezione anche quando l’universo ti offre solo la versione beta.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Lassati jiri ciò ca ti pesa e circati luntanu di rumuri. L’arma tò si fa cchiù leggera quannu ci duni silenziu e spazio”.

