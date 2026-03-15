Oroscopo Vergine: settimana dal 16 al 22 marzo 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Il clima emotivo della settimana è attraversato da una certa tensione sottile, di quelle che non esplodono subito ma che si fanno sentire nei piccoli dettagli. Per un segno come il tuo, abituato ad analizzare tutto con attenzione quasi scientifica, questo può diventare particolarmente faticoso. Piccole incomprensioni nei rapporti affettivi potrebbero emergere più facilmente, soprattutto se stai attraversando un periodo di cambiamento personale. Non è raro che tu reagisca con una certa rigidità quando senti di perdere il controllo della situazione. Le coppie di lunga data possono attraversare momenti di confronto anche piuttosto diretti, ma questi passaggi servono a chiarire ciò che non era stato detto. I single invece potrebbero fare una scoperta importante entro la fine del mese, a patto però di mettere momentaneamente da parte la diffidenza che spesso accompagna i nuovi incontri.

Sul piano professionale molti nati sotto questo segno stanno vivendo trasformazioni importanti. Alcuni cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi non hanno ancora mostrato risultati concreti e questo può generare una sensazione di incertezza. Ami vedere risultati chiari e immediati, ma questa fase richiede ancora un po’ di pazienza. Il periodo più difficile è ormai alle spalle e lentamente inizierai a capire dove ti stanno portando queste scelte. Alcuni progetti hanno semplicemente bisogno di tempo per svilupparsi, mentre altre situazioni stanno attraversando una fase di assestamento. Chi ha cambiato ruolo, ambiente o collaborazioni deve trovare il proprio ritmo. Nei prossimi giorni sarà importante osservare con attenzione ciò che accade intorno a te.

Dal punto di vista psicofisico la settimana alterna momenti di stanchezza a fasi di irritabilità. Quando il futuro non è chiaro, la mente lavora senza sosta e questo può generare tensione.

Quando qualcosa non torna non litighi. Apri mentalmente un foglio Excel e analizzi pure le emozioni.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Hai troppi pinseri ‘nta testa e vulissi capiri subitu unni ti portanu tutti sti cambiamenti. Ma si ti dai tempu e guardi cu pacienza chiddu ca succedi attornu a tia, pianu pianu tuttu pigghia ‘na forma cchiù chiara.

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