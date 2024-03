Oroscopo Vergine: settimana dal 18 al 24 marzo 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Vergine, sembra che tu stia vivendo il tuo personale “Giorno della marmotta” amoroso, ma senza Bill Murray per alleggerire l’atmosfera. Se la tua relazione attuale ti sembra un puzzle di cui mancano metà dei pezzi, forse è il momento di chiederti se vale la pena completarlo. Questa settimana, il tuo superpotere sarà la chiarezza mentale, usalo per discernere quali storie meritano di essere continuato e quali no. Se sei single e deluso dall’amore, le stelle ti suggeriscono che potresti finalmente dire “basta” e aprirti a nuovi incontri.

Lavorativamente parlando, è un momento propizio per fare progetti a lungo termine, quindi sfodera il tuo planner e inizia a pianificare. E per quanto riguarda il benessere, cerca di non trasformare ogni fine settimana in un’epopea di tensione familiare. Dormire è importante, prova a ricordartelo.

Chi troppo vuole nulla stringe, a meno che non si tratti di cuscini. Voto: 7.8. “Megghiu un puddicinu oggi che na gallina dumani”. (Meglio un pulcino oggi che una gallina domani).



CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI