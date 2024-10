Oroscopo Vergine: settimana dal 21 al 27 ottobre 2024

VERGINE – Periodo di revisione, eh? Non è il massimo, ma sei tu che di solito cerchi la perfezione e ora ti trovi a fare i conti con emozioni contrastanti e desideri che non sempre portano nella stessa direzione. Anche chi sta in coppia felice potrebbe trovarsi a discutere su questioni di soldi, casa, figli e futuro. Le discussioni ci saranno, ma niente che non si possa risolvere con un po’ di pragmatismo (che a te certo non manca).

Sul lavoro, hai una bella matassa da sbrogliare. Ci sono novità che non ti permettono di abbassare la guardia e tensioni che restano sul tavolo. Speravi che certi cambiamenti fossero meno impegnativi, ma ecco che la fatica si fa sentire. La buona notizia? Dicembre potrebbe portare una boccata d’aria fresca, quindi tieni duro!

Fisicamente, sei in una fase agitata. Mille cose da fare, mille cose da finire, e sembra sempre che non basti il tempo. C’è il rischio di sentirsi inadeguati, ma la verità è che fai già molto di più di quanto pensi. Cerca di non stressarti troppo e prendi le cose come vengono, passo dopo passo.

Voto: 6

“Perfezionista sì, ma non impazzire. Anche il caos ha il suo fascino… ogni tanto.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Virginedda bedda, rilassati, ca a sdirrupàrisi non c’è fretta. Ogni cosa pigghia tempu, comu ‘a pasta chi jè arriminata lenta.”

