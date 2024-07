Oroscopo Vergine: settimana dal 22 al 28 luglio 2024

VERGINE – Il weekend sarà il momento migliore per l’amore. Anche se ci sono questioni sospese, sei su un percorso sereno e Venere entrerà nel tuo segno ad agosto. Qualche piccola disputa potrebbe sorgere a metà settimana, spesso causata dal lavoro.

Le relazioni part-time continuano a essere in voga, specialmente per chi ha chiuso una relazione. Sul lavoro, questo è il periodo per generare idee da sviluppare in autunno. Agosto non sarà di riposo per molti di voi, ma ci saranno opportunità da cogliere. Lo stress, il tuo peggior nemico, si fa sentire e a metà settimana potresti esagerare.

Relax? Mai sentito nominare.

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Stu stress ti fa sciddicari; pigghia aria e pensa cu tranquillità.”

