Oroscopo Vergine: settimana dal 23 al 29 marzo 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Se c’è una cosa che questa settimana ti insegna è che non puoi controllare tutto… anche se ci provi con grande impegno. Le relazioni chiedono attenzione, ma soprattutto autenticità. Alcuni rapporti stanno diventando troppo automatici, quasi abitudinari, e questo ti mette in una posizione scomoda. Da una parte vuoi stabilità, dall’altra senti il bisogno di qualcosa che ti faccia vibrare davvero. La buona notizia è che questa fase è temporanea. Venere presto tornerà favorevole e riporterà passione e coinvolgimento.

Nel frattempo, però, senti dentro una voglia forte di rinnovamento. Hai bisogno di emozioni nuove, di qualcuno che non solo ti stia accanto, ma che capisca il momento di cambiamento che stai vivendo. Non è solo una questione sentimentale, ma anche personale: stai evolvendo, e non tutti riescono a stare al passo.

Sul lavoro le cose migliorano rispetto al passato recente. Dopo un periodo più complicato, ora hai una marcia in più. Le decisioni diventano più chiare, l’organizzazione torna a essere il tuo punto di forza e riesci a gestire anche progetti complessi con una certa lucidità. Se stai pensando a un cambiamento, entro giugno potrebbero arrivare opzioni interessanti. Tuttavia, la parte centrale della settimana potrebbe metterti un po’ alla prova: stanchezza, qualche tensione, forse anche qualche ora di sonno in meno.

Ed è proprio qui che devi stare attento. La tua mente non si ferma mai, e quando le preoccupazioni aumentano, rischi di andare in sovraccarico. Hai bisogno di rallentare, di ritagliarti momenti per te, anche se ti sembra una perdita di tempo. In realtà è l’unico modo per ricaricarti davvero.

Vuoi sistemare tutto, ma questa settimana devi iniziare da te stesso.

Voto: 4,5

Consiglio delle stelle siciliane: Nun ti carricari di pinseri e responsabilità senza firmari, pigghia respiro e pensa puru a comu ti senti, ca è chistu chiddu cchiù mpurtanti ora.

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