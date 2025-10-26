Oroscopo Vergine: settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Le previsioni del segno

VERGINE – Finalmente respiri dopo un periodo che sembrava un film drammatico con finale incerto. Ora la tua testa torna lucida, anche se il cuore ogni tanto fa capricci da perfezionista. Hai bisogno di ordine, di chiarezza e, soprattutto, di lasciar andare ciò che non ti serve più. Le vecchie malinconie vanno archiviate come vecchie fatture: non servono, pesano, e non si possono più detrarre. Se hai chiuso una storia importante, non guardarti indietro. Stai costruendo un equilibrio nuovo e più maturo.

Sul lavoro, invece, la prudenza è d’obbligo. Hai talento, ma non è il momento di buttarsi in progetti poco chiari o di fidarsi del primo che ti sorride in riunione. Consolidare ciò che hai è la mossa giusta. La stabilità, per te, vale più del rischio. Se hai avuto la sensazione che il mondo remasse contro, ora capisci che era solo un test cosmico per temprarti (e ammettiamolo, un po’ ti è pure riuscito bene).

Sul piano fisico, la voglia di cambiamento è forte. Vuoi sentirti meglio, apparire meglio e soprattutto essere in pace con te stesso. Però occhio tra l’1 e il 2, quando potresti perdere il filo o disperderti tra mille idee e zero azioni.

Hai fatto pace con il caos, ma solo dopo averlo messo in ordine con un’etichetta.

Voto: 5

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti scurdari chi l’ordine serve, ma certi voti ‘na picca di disordine fa nasciri a vita nova”.

