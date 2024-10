Oroscopo Vergine: settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Ah, Vergine, sempre lì a calcolare anche i respiri! È vero, sei cerebrale, pensi troppo, ma forse è ora di lasciare andare qualche preoccupazione e goderti un po’ la vita.

Anche Venere è dalla tua parte e le prossime settimane ti riserveranno nuove prospettive sentimentali, magari un incontro che ti farà finalmente dimenticare quel “contratto d’amore” che analizzi da mesi. Sul lavoro, preparati a rivedere qualche progetto, perché qualcosa cambierà.

Ma la tua vita non è più la stessa da giugno, e questo lo sai bene. Anche se le soddisfazioni non sono ancora arrivate, la serenità è vicina. Però, ogni tanto, ricordati che non puoi risolvere tutto a suon di excel mentali!

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “E si, fici lu pianu, ma ora pigghia puru n’arancinu e rilassati!”

