Le previsioni del segno

VERGINE – Sei in una fase di riflessione amorosa, come un filosofo che medita sull’amore. Al lavoro, questa settimana, sei come un alchimista che trasforma il piombo in oro, ma attenzione a non fare esplodere il laboratorio. La tua energia è come un orologio svizzero: precisa e affidabile, ma anche gli orologi hanno bisogno di essere ricaricati.

Voto: 6.5/10. “Cu’ bona reda voli fari, di figghia fimmina avi a cuminciari.”



