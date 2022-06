Orrore a Catania, ritrovato il cadavere della bambina rapita

La mamma dopo un lungo interrogatorio ha fatto ritrovare il corpo

1' DI LETTURA

CATANIA – Alla fine è morta. Elena è stata trovata senza vita. Il suo cadavere è stato trovato a pochi passi dalla casa dove viveva con la madre, in via Euclide a Mascalucia. È stata la mamma della piccola a fare trovare il corpo. Alla fine di un lungo interrogatorio ha ceduto e raccontato tutto ai militari. La donna è uscita poco fa dalla sua casa di Mascalucia, con la sua auto, accompagnata dai carabinieri.

“Stanotte la madre aveva subito un lungo interrogatorio e le erano state contestate varie incongruenze”, spiega a LiveSicilia il procuratore Carmelo Zuccaro. Che aggiunge: “Stamattina ha fatto ritrovare il cadavere e adesso stiamo raccogliendo le sue dichiarazioni presumibilmente confessorie”.

Gli investigatori, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, hanno sentito infatti per tutta la notte i genitori, i familiari, gli zii e i nonni. Il padre della bambina in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e indagato anche per una rapina, reato, quest’ultimo, da cui è stato poi assolto per “non avere commesso il fatto”. La coppia è giovane, poco più che ventenne, ha avuto dei dissidi personali. Da tempo vivono in case separate.

Ora è necessario capire il movente di quello che appare un omicidio. Sin dal primo momento gli investigatori erano stati chiari: “Non escludiamo nulla”. L’eco di un altro caso, simile a quello di Loris, risuonava anche alle falde dell’Etna. E purtroppo pare essersi rivelato realtà.

La zona dove è stata ritrovata Elena senza vita è transennata. E un elicottero sta sorvolando l’intera area.