A trovare il corpo una vicina, la porta era aperta e l'assassino in fuga

LEGNANO (MILANO) – Una donna di 35 anni originaria della Romania è stata trovata morta all’interno del suo appartamento di Legnano, in via Stelvio. Ad accorgersi del cadavere è stata una vicina, che aveva visto la porta aperta e impaurita ha subito avvertito i carabinieri. Al momento non si ha notizie di chi possa essere l’assassino.

Sul posto stanno lavorando gli specialisti della Sezione di investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dell’Arma di Legnano. I militari hanno fatto già partire interrogatori serrati per cercare di risalire all’identità dell’assassino. Al momento non è trapelata nessuna pista.

Le indagini e l’identità della vittima

Sul posto anche la Croce Rossa di Legnano e un’automedica, ma la giovane era già morta. Purtroppo per lei non c’era più nulla da fare.

Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima, anche perché gli investigatori stanno cercando di mantenere il più stretto riserbo. Le prossime ore però potrebbero rivelarsi cruciali per l’inchiesta. Bisognerà comprendere se gli esperti riusciranno a isolare delle impronte nel coltello e se in casa fossero rinvenuti elementi utili per risalire all’assassino.

