Ortigia, Piccardo: “C’è tanta voglia di mettere in campo idee nuove”

Ufficiali i calendario di Serie A1 e Coppa Italia

SIRACUSA – Dopo il sorteggio della LEN per la definizione del primo turno di Euro Cup, anche a livello nazionale si apre ufficialmente la stagione 2022/23. Nel pomeriggio di lunedì 12 settembre, infatti, la FIN ha reso noti i calendari del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile e del turno preliminare di coppa Italia.

CAMPIONATO E COPPA ITALIA

In Serie A1, l’Ortigia esordirà in casa, il 22 ottobre, contro il neopromosso Bogliasco. Per i biancoverdi si segnalano anche il derby contro il Telimar già alla seconda giornata, a Palermo, e quello casalingo contro la Nuoto Catania, alla quinta. Nel girone di andata, saranno tutte in trasferta le sfide con Trieste, Recco e Savona, rispettivamente alla sesta, all’ottava e alla decima, mentre sarà in casa quella con il Brescia, alla dodicesima. Gli orari e le date esatte (inclusi anticipi e posticipi) saranno comunicati successivamente.

In coppa Italia, invece, l’Ortigia è stata inserita nel gruppo D con Trieste e Roma. Si giocherà l’8 e il 9 ottobre. Le prime due classificate passeranno alla Final Eight. Anche in questo caso, sedi e orari saranno comunicati successivamente.

IL COACH

Coach Stefano Piccardo, commenta e presenta la nuova stagione: “In Coppa Italia troviamo Roma e Trieste e ne passano due. Penso che per il passaggio del turno sarà decisiva la partita con la Roma. Su Trieste, infatti, c’è una grande aspettativa, è una squadra che l’anno scorso ha sfiorato la finale scudetto e sappiamo che ha qualcosa più di noi, e oltretutto si è rinforzata. Però noi giochiamo per passare e qualificarci alla Final Eight, che è il primo obiettivo della stagione. Poi arriverà il turno di Coppa Len, che come abbiamo già detto sarà molto impegnativo, quindi avremo il campionato, che riparte il 22 ottobre e torna alla vecchia formula”.

Il tecnico biancoverde, quindi, si concentra sul calendario e sul campionato che attende l’Ortigia: “Speriamo che il Covid non ci distrugga di nuovo e che siano 26 partite continuative, che si possa ritornare finalmente alla pallanuoto giocata andata e ritorno, a girone unico. Esordiamo in casa col Bogliasco, poi alla seconda abbiamo subito un derby, quindi alla terza troviamo la De Akker Bologna, un’altra neo promossa, e alla quarta andiamo in un campo difficilissimo come quello del Quinto. Insomma, si riparte e si comincia a pensare solo a questo”.

Sulle condizioni della squadra, ancora priva dei nazionali Velkic, Francesco Condemi e Giribaldi, mister Piccardo fa il punto della situazione: “Siamo alla terza settimana di lavoro, i ragazzi stanno rispondendo bene. Dobbiamo continuare a lavorare. C’è tanta voglia di giocare, di confrontarsi, di mettere in pratica idee nuove. Magari i giocatori hanno voglia di far vedere la loro crescita durante l’anno. Ho trovato un ambiente molto desideroso di ripartire”.

Infine, un accenno su come si stanno inserendo i due nuovi arrivati già a sua disposizione (in attesa di Velkic): “Sia Alessandro (Carnesecchi, ndr) che Javier (Gorrìa, ndr) – conclude Piccardo – sono due ragazzi splendidi, stanno lavorando con molta serietà e molta convinzione. E io credo che alla fine il duro lavoro porti sempre i suoi frutti”.