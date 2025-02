Ospedale Garibaldi, completati e attivati i posti in ‘intensiva’

CATANIA – L’ospedale Garibaldi di Catania ha “da tempo completato gli interventi necessari e reso pienamente operativi e pienamente utilizzati dagli utenti tutti i posti letto di terapia intensiva e semintensiva, allineandosi così al decreto legge 34/2020 e alle previsioni regionali e nazionali di ampliamento della rete ospedaliera”.

Lo precisa, in una nota, l’azienda ospedaliera. “Nel presidio ospedaliero Garibaldi-Centro di piazza Santa Maria di Gesù – prosegue la nota – sono attualmente in piena attività: 20 posti letto di terapia intensiva, presenti nella nuova struttura di emergenza inaugurata dal presidente della Regione, 16 posti letti di terapia semintensiva, entrambi realizzati esclusivamente con fondi aziendali con il supporto di attrezzature assegnate a suo tempo dalla struttura commissariale”.

“Nel presidio di Nesima – avvertono – sono già operativi 10 posti letto di terapia semintensiva a indirizzo pneumologico, realizzato dal soggetto attuatore individuato dal governo Regionale per l’emergenza Covid Sono oggi in fase di realizzazione i lavori per l’ampliamento del pronto soccorso pediatrico che, comunque, non prevedono incremento di posti letto di terapia intensiva e subintensiva”.