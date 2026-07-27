 Militello in Val di Catania, prelievo di cornee da un paziente 60enne
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L'intervento al Basso-Ragusa grazie al sì dei familiari del donatore
salute
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CATANIA – Un nuovo prelievo di cornee è stato eseguito all’ospedale Basso-Ragusa di Militello in Val di Catania, nel Calatino. Il donatore era un uomo di 60 anni ricoverato nel reparto di Rianimazione.

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L’intervento, sottolinea l’Asp di Catania, è stato possibile grazie al coordinamento della rete aziendale donazione-trapianti, alla professionalità degli operatori coinvolti e alla sensibilità dimostrata dai familiari del donatore, che hanno acconsentito alla donazione.

Le cornee prelevate sono state successivamente inviate alla Banca degli Occhi del Veneto.

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