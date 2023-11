Ospita l’amica in casa e la violenta: 35enne in manette a Padova

Durante l'interrogatorio ha confessato

Ha prima ospitato l’amica poi l’ha violentata. Per questo un uomo di 35 anni è stato arrestato da carabinieri di Camposampiero, comune in provincia di Padova.

Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 novembre. La vittima è una donna marocchina di 26 anni, residente a Brescia. Intorno alle 3, la centrale operativa del 112 ha ricevuto una segnalazione da parte di un residente in un condominio che riferiva di sentire urla e pianti di una ragazza provenire dalla strada.

Sul posto indicato è stata inviata una pattuglia dell’Arma, che ha trovato una giovane spaventata e in lacrime. Ai militari la ragazza ha raccontato la sua notte da incubo, dicendo di essere stata abusata da un amico che aveva conosciuto tre mesi prima e che l’aveva ospitata a casa. Ha aggiunto che lo aveva conosciuto come un bravo ragazzo e aveva accettato l’offerta confidando nell’amicizia. Ma, una volta accolta, la situazione era cambiata e il 35enne l’aveva violentata.

Dopo lo stupro, la ragazza è riuscita a scappare in strada e anche il suo aggressore è uscito, probabilmente intenzionato a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. La giovane ha anche indicato verso dove era fuggito l’uomo che è stato trovato non molto distante ed è stato portato in caserma.

Interrogato su quanto denunciato dalla giovane ospite, l’uomo ha confermato i fatti ed è stato accompagnato nella sua residenza in regime di arresti domiciliari.