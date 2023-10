Ostellari (Lega) e l’insinuazione sulla giudice catanese: “Poteva astenersi”

Il senatore attacca Iolanda Apostolico per un presunto post del 2018

ROMA – “Il giudice che manifesta il suo convincimento attorno all’oggetto di un procedimento, in sede diversa rispetto a quella dell’esercizio delle sue funzioni, dovrebbe astenersi. Lo prevede la norma, per evitare che sia messa in dubbio la sua imparzialità”. Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia della Lega, attacca la giudice catanese Iolanda Apostolico, insinuando dubbi sulla sua correttezza per un presunto post risalente al 2018. La giudice ha emesso le sentenze che negano il trattenimento di alcuni richiedenti protezione internazionale.

Il sottosegretario Ostellari attacca

Il sottosegretario interviene dopo la diffusione, da parte di alcuni giornali, della presunta presenza nella pagina facebook della giudice, di un post contro Matteo Salvini risalente al 2018. Un post senza commento apparso sulla bacheca, probabilmente per un tag fatto da altri.

“Purtroppo – insiste Ostellari riferendosi all’astensione da lui auspicata – questo a Catania non è accaduto. Alla luce dei fatti, il governo fa bene a sostenere il ricorso contro una sentenza inspiegabile, che ha portato al rilascio di quattro migranti tunisini”.

L’Anm e la solidarietà alla giudice

Tutte le sedi dell’Anm italiane hanno diffuso il comunicato di solidarietà alla giudice Iolanda Apostolico per gli attacchi politici e mediatici che sta subendo. Anche i colleghi della prima sezione del tribunale etneo hanno ribadito che la giudice Apostolico si è basata sulle leggi e gli elementi di diritto. Il centro di espulsione di Pozzallo, nel frattempo, si è svuotato e i migranti sono in attesa del ricorso depositato dall’avvocatura dello Stato.