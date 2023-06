Pesca, Sammartino: ‘Bene governo contrario a conclusioni Ue’

L'intervento del vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura

1' DI LETTURA

“Il mio plauso e il mio convinto sostegno alla decisione del governo italiano di opporsi alle conclusioni del Consiglio Europeo sul Pacchetto pesca”. Lo dichiara il vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino.

“Da mesi denunciamo l’irrazionalità di misure che sostanzialmente rendono impossibile la pesca a strascico, colpendo in maniera grave e ingiustificata un settore strategico per la nostra economia – aggiunge – I nostri richiami a verificare in maniera approfondita le modalità di individuazione delle aree precluse, la previsione di misure compensative certe, per evitare il tracollo economico delle marinerie più esposte della nostra Regione, si sono scontrati con un atteggiamento di chiusura quasi pregiudiziale”.

“Non posso che sottoscrivere la decisa presa di posizione annunciata dal sottosegretario D’Eramo e ringraziare il ministro Lollobrigida per questa azione che, mi auguro, possa indurre le istituzioni comunitarie a un confronto più sereno sul destino di un settore strategico per la Sicilia e per l’Italia”, osserva.