Paceco, parte il percorso per il Piano urbanistico generale

Presentata l'equipe di professionisti incaricata

PACECO (TRAPANI) – “Oggi si conclude un percorso amministrativo che si è sviluppato nel corso di questi anni, da quando sono stato chiamato a svolgere le funzioni di amministratore della comunità di Paceco: siamo in grado di avere un professionista di chiara fama come il professore Trombino, docente universitario a Palermo, a capo dello staff di tecnici che abbiamo nominato, il quale si occuperà, nelle rispettive sfere di competenza professionale, di corredare lo strumento urbanistico che nascerà dal progetto che sarà consegnato”. Lo ha affermato il sindaco di Paceco (Trapani), Giuseppe Scarcella, a margine della conferenza stampa tenuta stamani nell’aula consiliare del Municipio, per la presentazione dell’equipe di professionisti incaricata della redazione del Piano urbanistico generale (Pug).

Le basi del nuovo strumento urbanistico, in sostituzione del Piano regolatore generale risalente agli anni Novanta, sono state predisposte dall’amministrazione comunale “e l’Ufficio Servizi urbanistici ha lavorato molto – ha ricordato – attraversando vari momenti difficili, tra i quali la modifica legislativa che è intervenuta nel corso del 2020 ed altre che hanno reso necessari ulteriori approfondimenti e determinato difficoltà che per fortuna sono state tutte superate”.

“Abbiamo seguito tutta la procedura, dall’uscita della nuova norma regionale fino ad oggi – ha sottolineato Michele Ingardia, assessore alla Pianificazione territoriale – per consentire al territorio di Paceco di avere uno strumento urbanistico nuovo, come appunto previsto dalle disposizioni regionali per sostituire il vecchio Prg, nella pianificazione dei territori e quindi della crescita territoriale che arriverà nei prossimi anni”.

L’ingegnere e architetto Giuseppe Trombino, progettista del Piano urbanistico generale, è affiancato dal professore Giuseppe Baiata per lo Studio Geologico; dal professore Giuseppe Castellana per lo Studio Agricolo Forestale; dal geologo Giuseppe Mura, per lo Studio di compatibilità idraulica; dall’architetto Cesare Giuliano Onorato, per lo Studio demografico e socio economico; dall’architetto Girolama Fontana della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Trapani, per lo Studio archeologico; dal dottor Antonino La Mantia per la Valutazione di incidenza ambientale, oltre al direttore dell’Ufficio Urbanistica del Comune, Leonardo Pellegrino, il cui lavoro ha permesso una grande accelerazione nell’approvazione degli atti relativi al Piano regolatore, fino all’affidamento della progettazione del Piano urbanistico generale.