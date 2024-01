Pachino, punta il fucile contro la polizia: agente spara e lo ferisce

Il parapiglia e il ferimento

PACHINO (SIRACUSA) – Un poliziotto del commissariato di Pachino, nel Siracusano, ha ferito a una gamba, con un colpo esploso con la pistola d’ordinanza, un uomo che aveva puntato il fucile contro una pattuglia che era intervenuta dopo la segnalazione di due colpi di arma da fuoco sparati contro una bancarella per la vendita di frutta e verdura. L’uomo è stato soccorso e condotto in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione del proiettile. Le sue condizioni non sono ritenute gravi.

Secondo una prima ricostruzione, all’arrivo della polizia l’uomo, che in passato è stato denunciato per detenzione illegale di arma da fuoco, è sceso dalla sua auto e ha puntato il fucile contro gli agenti. Uno di quest’ultimo ha esploso un colpo centrandolo a una gamba. L’uomo, nonostante la ferita, ha continuato a imbracciare il fucile e i poliziotti hanno dovuto ingaggiare una colluttazione con lui per disarmarlo. Dopo essere stato bloccato l’uomo è stato soccorso e condotto in ospedale con un’ambulanza del 118. Sul posto per gli accertamenti del caso è presente la squadra mobile della Questura, che sentiranno anche il venditore ambulante. Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Siracusa.