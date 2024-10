Pachino, tenta di speronare l’auto dell’ex compagna: arrestato

Diversi i maltrattamenti subiti dalla donna

PACHINO – I carabinieri di Pachino hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare e posto agli arresti domiciliari un tunisino di 47 anni gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti dell’ex compagna. I militari, coordinati dalla Procura di Siracusa, avrebbero accertato che l’uomo, per diversi mesi e in diverse occasioni, avrebbe avuto comportamenti violenti, oltraggiosi e molesti nei confronti dell’ex convivente 40enne costringendola anche a ricorrere alle cure dei sanitari al pronto soccorso di Avola.

La donna nel mese di giugno scorso ha denunciato l’uomo ed è stata d’urgenza collocata in una struttura protetta e il 47enne sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con il presidio del braccialetto elettronico. Il 47enne ha violato ripetutamente le prescrizioni imposte minacciando la donna su una piattaforma social e tentando in una circostanza di speronare l’auto sulla quale lei viaggiava.