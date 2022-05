Palagonia, arrestato un 31enne per evasione dai domiciliari

L'uomo era stato sorpreso fuori di casa anche lo scorso 1 aprile, mentre passeggiava.

PALAGONIA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto un 31enne palagonese in quanto gravemente indiziato di evasione.

Nel pomeriggio di sabato 9 aprile, nel corso di servizio finalizzato ai controlli di soggetti sottoposti a misure, i militari impiegati si sono recati presso l’abitazione dell’interessato, in atto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio.

Nella fase contestuale di allarme, per mancanza di segnale del dispositivo, l’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, sulla pubblica via, intento a parlare con altro soggetto – poi risultato estraneo alla violazione accertata. Il medesimo, oltretutto, non è nuovo a tali condotte, difatti lo scorso 1 aprile, in arco notturno è stato tratto in arresto mentre girovagava per le vie dell’abitato di Palagonia senza alcuna autorizzazione.

In entrambe le circostanze l’uomo è stato risottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.