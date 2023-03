Palazzo delle Aquile chiude, il consiglio si sposta a palazzo Belvedere

I gruppi consiliari saranno spostati presso la caserma Falletta

1' DI LETTURA

PALERMO – Palazzo delle Aquile, sede del consiglio comunale di Palermo, dovrà chiudere per lavori di ristrutturazione. Durante i lavori, naturalmente, nessuno potrà stare all’interno. Per questo motivo si è deciso di spostare gli uffici, compreso il consiglio comunale che “nel corso dei lavori di ristrutturazione di Palazzo delle Aquile – spiega Raimondo Liotta, segretario generale del comune di Palermo – terrà le proprie seduta, a partire dal prossimo 17 aprile, nella sala consiliare di Palazzo Belvedere. Solo in alcuni casi particolari e in occasioni importanti le sedute si svolgeranno, invece, presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini”.

“I due Enti hanno convenuto il contenuto del predisponendo protocollo d’intesa, e nei prossimi giorni sarà sottoposta alla Giunta la delibera per il via libera al trasferimento. Contestualmente, anche gli uffici di supporto al Consiglio comunale verranno spostati sempre a Palazzo Belvedere, al secondo piano. Inoltre, dopo il trasferimento di alcuni gruppi consiliari presso la Caserma Falletta, nei prossimi giorni verrà effettuato lo spostamento di ulteriori gruppi consiliari nel Palazzo delle ex Ferrovie di via Roma. La dislocazione di questi ultimi gruppi – conclude il segretario Liotta – permetterà di lasciare libero il piano terra di Palazzo delle Aquile e proseguire con i lavori di ristrutturazione”.