Palazzo d’Orleans, vertice di maggioranza: “Sgravi per chi assume”

Annunciato un pacchetto di riforme che approderà da gennaio in aula

PALERMO – Vertice di maggioranza a Palazzo d’Orleans, presieduto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze politiche del centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Mpa, Democrazia Cristiana e Noi Moderati.

L’incontro, che ha visto un confronto di oltre due ore, è stato incentrato sulla definizione del disegno di legge di stabilità regionale, con un focus particolare sullo sviluppo economico della Sicilia. Un tema centrale emerso durante la riunione è stato il sostegno alle imprese attraverso sgravi fiscali per chi assume nuovo personale, misura che punta a stimolare l’occupazione e a rilanciare il tessuto produttivo dell’Isola.

Oltre agli sgravi, è stato concordato un pacchetto di riforme da presentare all’Assemblea regionale a partire dal mese di gennaio 2026. Le riforme riguarderanno gli enti locali, i Consorzi di bonifica, la dirigenza regionale e una modifica del regolamento sul voto segreto.

Il presidente Schifani ha espresso soddisfazione per l’accordo politico raggiunto e ha sottolineato l’impegno a proseguire sulla strada della modernizzazione dell’amministrazione regionale, in un clima di unità e responsabilità.