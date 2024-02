Palermitana di 33anni morta a Verona: è stata sbalzata fuori dall’auto

Prima il tamponamento, poi l'uscita di strada e la vettura che si capovolge

Una donna palermitana di 33 anni, Nicoletta Maria Ferrara, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Verona. La donna, manager del Teatro Salieri di Legnago, è deceduta dopo essere stata sbalzata fuori dalla propria auto che che è stata tamponata e si è ribaltata.

La donna era a bordo della sua autovettura e stava percorrendo l’Autostrada A4. L’impatto si è verificato poco prima della mezzanotte trai caselli di Soave e Verona Est, in direzione Milano.

La donna è stata tamponata da un’altra auto, la sua vettura sarebbe uscita dalla carreggiata per poi ribaltarsi. Il conducente dell’altra vettura è stato ferito in modo non grave ed è stato trasporto in ospedale per accertamenti.

Dopo il primo scontro tra le due auto, altri mezzi sarebbero rimasti coinvolti nell’incidente, la ricostruzione della dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale che ha effettuato i rilievi. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.