Palermo, 100 detenuti del carcere Ucciardone a lezione di motori

Iniziativa del Garante dei detenuti della Regione siciliana

PALERMO – Iniziativa nel carcere Ucciardone. Il Garante dei detenuti della Regione siciliana e Stellantis&You insieme per un progetto di formazione.

L’iniziativa è del garante, l’avvocato Anthony De Lisi, in collaborazione con il direttore della casa circondariale Renato Persico, e Stellantis &You Italia, rappresentata da Giovanni Ingargiola e Roberto Castelli.

Un centinaio di detenuti hanno appreso le principali novità del settore automotive e le nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.

Nel corso dell’incontro sono state presentate quattro vetture di epoche differenti: una vettura storica Fiat 508 del 1937 e tre nuove Grande Panda alimentate a benzina, ibrida ed elettrica.

“Iniziative come quelle odierna sono fondamentali per la risocializzazione dei detenuti che devono avere e sentire vicine le istituzioni nel loro percorso rieducativo”, ha sottolineato De Lisi.

La casa circondariale Ucciardone sta valutando l’avvio di percorsi di formazione e professionalizzazione in ambito automotive all’interno dell’istituto.

“Abbiamo accolto con convinzione questa iniziativa perché crediamo che la formazione e il lavoro siano leve fondamentali di inclusione sociale”, ha dichiarato Giovanni Ingargiola, Responsabile HR di Stellantis & You Italia.