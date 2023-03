16enni fuggono a bordo di un’auto rubata: si schiantano sugli alberi

Uno è riuscito a fuggire, gli altri due sono indagati per ricettazione

PALERMO – Due ragazzi di 16 anni sono stati denunciati dopo un inseguimento con gli agenti della polizia. I due erano a bordo di un’Alfa Romeo che era stata rubata nella zona di Viale Regione Siciliana a Palermo. La vettura è finita contro un albero in via Gustavo Roccella. A bordo dell’auto rubata erano in tre i due 16 enni sono usciti dall’auto distrutta zoppicando. Uno è riuscito a fuggire. A lanciare l’allarme la sala operativa della polizia. Gli agenti hanno intercettato l’auto ed è nato l’inseguimento concluso con l’incidente. I due giovani sono indagati per ricettazione. L’auto distrutta è stata riconsegnata al proprietario.