Palermo, 17 milioni per il recupero del Palasport e del Diamante di baseball

Partono i bandi di gara per ampliare l'offerta sportiva della città

PALERMO – “Partono i bandi di gara per il recupero degli impianti che consentiranno l’ampliamento dell’offerta sportiva della Città di Palermo e che contribuiranno alla Riqualificazione delle periferie. I progetti nello specifico riguarderanno il recupero del palazzetto dello sport e dello stadio di baseball di via dell’Olimpo, dove si potrà praticare anche il cricket”. L’annuncia l’assessorato comunale ai Lavori Pubblici guidato da Salvatore Orlando.

Partirà anche il primo lotto di lavori che interesserà la tribuna della piscina comunale. Avviata la variante dei lavori che riguardano l’area verde attrezzata di parco Bonagia, in via della Giraffa che consentirà l’apertura di uno skatepark omologato per gare internazionali unico nella Regione Sicilia consentendo alla Città di Palermo la possibilità di ospitare competizioni sportive. Un impegno importante per il quale sono stati stanziati 17 milioni.